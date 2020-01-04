Путін занепокоївся зниженням доходів росіян

Президент Росії Володимир Путін стурбований зниженням реальних доходів російських громадян. Про це він заявив в інтерв’ю ТАСС в суботу, 4 січня.

«Нас турбує, мене дуже турбує те, що відбулася стагнація в реальних доходах населення», — зізнався глава держави.

Він зазначив, що планує підняти цю тему в ході послання Федеральним зборам, яке буде зачитано 15 січня. Також російський лідер має намір торкнутися питання, пов’язані з подоланням бідності в країні і зниженням числа громадян, яким доводиться жити на доходи на рівні мінімального розміру оплати праці.

Інші подробиці документа Путін не навів, пояснивши, що поки послання знаходиться в опрацюванні.

Дата звернення президента до Федеральних зборів стала відома наприкінці грудня минулого року. В 2019-му послання відбулося в лютому, а ще роком раніше — в березні. Тоді глава держави вперше представив новітню зброю Росії. Мова, зокрема, йде про стратегічне ракетному комплексі «Сармат», підводному безпілотник, авіаційному ракетному комплексі «Кинджал».