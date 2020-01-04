Сергій Ребров визнаний кращим тренером «Ференцвароша» за останні 10 років

Вболівальники угорського «Ференвароша» вирішили підвести підсумки минулого десятиліття і провели голосування, за допомогою яких визначили кращих гравців десятиліття, а також кращого тренера.

Варто зазначити, що у символічну збірну 10-річчя потрапили 6 діючих гравців «Ференцвароша», але серед них не виявилося українських футболістів, повідомляє Footboom.

Кращим футболістом десятиліття був визнаний Золтан Гера, він набрав 64,7% голосів. Гера двічі виступав за «Ференцварош» (2000-2004 і 2014-2018), він є легендарним гравцем не тільки для «Фраді», але і для збірної Угорщини, тому вибір був очевидний.

А ось кращим тренером «Ференцвароша» за останні 10 років був визнаний Сергій Ребров. Український фахівець працює в угорському клубі тільки з літа 2018 року, але вже встиг стати улюбленцем уболівальників. У 43 матчах чемпіонату Угорщини Ребров здобув 30 перемог, 7 разів команда зіграла внічию і 6 разів програла. Різниця м’ячів 87-37. В єврокубках 7 нічиїх, 5 перемог і 2 поразки.

Також Ребров увійшов в історію «Ференцвароша» як тренер, який набрав найбільшу кількість очок з клубом на груповому етапі Ліги Європи – 7. Єдиний мінус – виступи в Кубку Угорщини. І в минулому сезоні, і в цьому, «Ференцварош» не зміг дійти навіть до фіналу, програвши «Віді» (в минулому сезоні) і «Бекешчаба» (в цьому сезоні).

Сергій Ребров не тільки став кращим тренером «Ференцвароша», але і колосально відірвався від переслідувачів, набравши 72,2% голосів. На другому місці опинився Томас Долль (16,5%), він працював в угорському клубі 5 років – з 2013 по 2018. А третім став Рікардо Моніз (3,4%), який тренував «Ференцварош» в сезоні 2012/13. І

Вболівальники «Ференцвароша» сподіваються, що Ребров продовжить працювати з командою хоча б ще 2-3 роки, при цьому нове десятиліття буде ще більш успішним для клубу, а український тренер продовжить радувати фанатів хорошими результатами і добуде ще багато трофеїв для «Ференцвароша».