Другий удар в Багдаді, А чи був хлопчик?

Отже, суботній ранок здавалося не менш цікавим на події, ніж п’ятничне, коли стало відомо про ліквідацію Касема Сулеймані. Сьогодні ж, відразу після телефонної розмови між Майком Помпео і Сергієм Лавровим, невідомий літак наніс авіаудар по декількох автомобілів в районі міста Таджи, розташованого в 30 кілометрах від Багдада.

Попередньо метою атаки був лідер угруповання «Катаїб Імам Алі» Шибл аль-Заїді, однак, він вижив, а жертвами удару стали, нібито, медики.

Але, цікаво в цій історії те, що США і влада Іраку спростували інформацію про удар по цій колоні з боку їх авіації.

Таким чином, через добу, після ліквідації Сулеймані, ми маємо преинтереснейший прецедент, а саме, якийсь невідомий літальний об’єкт завдає удару по автоколоні “медиків”, в ході якого ніхто з командирів незаконних збройних формувань не гине. Підконтрольні Тегерану близькосхідні ресурси тут же поширюють наратив про загибель медиків і про те, що виконавцями були ВПС США.

Історія явно попахує кривавим фейком, спрямованим на дискредитацію армії США. Адже важко собі уявити, щоб після блискучої ліквідації Сулеймані, Пентагон помилився з метою. Більш того, після знищення колони в Таджі кілька годин підтримувався наратив про загибель Шибл аль-Заїді, але США все одно заперечували свою причетність цього обстрілу. У свою чергу, після усунення Сулеймані підтвердження було дано практично відразу, навіть без наявності 100% гарантії ліквідації іранського генерала.

Це явно вказує на те, що США і справді не причетні до цього удару, а саму криваву баню в Таджі влаштували іранські проксі, для створення потрібної пропагандистської картинки.

Що примітно, тактика обстрілу колони “медиків” дуже нагадує тактику російських військ на Донбасі, коли артилерія окупантів обстрілювала житлові райони, а після в російських ЗМІ повідомлялося про те, що вогонь по будинках мирних жителів вели ВСУ. Це в черговий доводить те, що Іран діє згідно методичками, дбайливо прописаним в Москві. Ось тільки поспіх і незграбність реалізації, так само ка і на Донбасі, видають руді вуха гібридних кураторів.

Олександр Коваленко