Що передбачається в остаточній редакції законопроекту про ринок землі

Законопроект про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до іншого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки — заборона втратить чинність за умови схвалення продаж землі іноземцям на референдумі.

Про це йдеться у порівняльній таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Заради 3 січня, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, передбачаються зміни у Земельному кодексі щодо набуття права власності на землю сільгосппризначення та загальної площі земельних ділянок.

Згідно із законопроектом, набувати право власності на землю сільгосппризначення можуть:

громадяни України;

юрособи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава та/або територіальні громади;

територіальні громади;

держава.

Також передбачається, що право власності на земельні ділянки можуть набувати банки і кредитні установи в порядку звернення стягнення на них як предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками і кредитними установами на торгах протягом 2 років з дня набуття права власності.

Водночас юрособи, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які не є громадянами України, можуть набувати право власності на землю сільгосппризначення з дні та за умови схвалення цього на референдумі.

За будь-яких умов, у тому числі у випадку схвалення на референдумі, забороняється право власності на земельні ділянки:

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземці — на землі державної та комунальної власності, а також — на землі, виділені власникам паїв, і які розташовані ближче 50 км від держкордону України (крім держкордону, який проходити по морю);

юрособам, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ.

особам, які належали або належать до терористичних організацій;

юрособам, учасниками або бенефіціарами яких є іноземні держави;

юрособам, де неможливо встановити кінцевого бенефіціара;

юрособам, бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах;

фізичним та юрособам, стосовно яких застосовані санкції;

юрособам, зареєстрованім у державах, включених до списку тих, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до законопроекту, загальна площа земельних ділянок сільгосппризначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тисяч гектарів.

У власності юрособи (крім банків і кредитних установ) — не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності усіх її учасників, але не більше 10 тисяч гектарів.

Крім цього, передбачено, що розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок, проводяться у безготівковій формі.

Також не допускатиметься набуття права власності за відплатними договорами у разі відсутності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.