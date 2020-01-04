Штаб ООС: Збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню

3 січня противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД».

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцева, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».

Вчора, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднання єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганського.

Втрат з нашого боку немає.