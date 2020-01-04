Кіберполіція розкрила шахрайську схему фінансових аукціонів

За інформацією правоохоронців, шахраї витворили ряд фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках.

«Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші в сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів», повідомляє Нацполіція України.

За інформацією відомства, працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління припинили злочину діяльність шахраїв, які витворили ряд фіктивних веб-ресурсів.

«Кіберполіція встановила, що зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під поглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь у торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили ряд операцій, що призводили до повної втрати клієнтом грошей. Всі вкладені гроші зараховувались на офшорні рахунки зловмисників. Дохід від такої діяльності сягав понад 100 тисяч доларів США щомісячно.

Шахраї працювали на території України та країн Європейського союзу. Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісних приміщень шахраїв. За їх результатами було вилучено системні блоки, сервери та мобільні телефони.

Під час попереднього огляду цієї техніки працівники кіберполіції встановили, що зловмисники також продавали заборонені медичні препарати. Їх продажів здійснювався в Україні та за кордоном через мережу інтернет.

Дії спритників зі кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнена язнення та конфіскація майна.

Кіберполіція звертає увагу громадян: інвестуючи в подібні фінансові проекти, не існує жодних гарантій виплат чи повернення вкладених коштів. Натомість існує велика імовірність того, що ви можете стати жертвою чергової шахрайської схеми», — говориться у повідомленні Нацполіції.