Зв’язали скотчем і порізали: у шафі «новорічної» квартири в Києві знайшли тіла двох дівчат

У Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупа в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.

Інцидент стався в суботу, 4 січня, за адресою вулиця Кирилівська, 127.

Тіла господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Уточнюється, що загиблими виявилися дві дівчини, одна з них – неповнолітня. Їх трупи були зв’язані скотчем.

На тілі обох виявили ознаки насильницької смерті – десятки колото-різаних ран. Обидві дівчини з 2 січня оголошені в поліції як зниклі.

Відомо, що жінка здавала квартиру подобово. Останній раз її орендували хлопець і дівчина (попередньо, одна із загиблих) 31 грудня.

Фото з місця інциденту

Мешканці повинні були здати житло 4 січня, і коли господиня зайшла в квартиру, то побачила на балконі в шафі два трупи, що лежать один на одному.

Що сталося у квартирі в період її останньої здачі, встановлюють правоохоронці. Також є інформація, що 3 січня орендар надіслав жінці смс і повідомив, що вони з’їдуть раніше.

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту