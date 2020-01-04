Міністр розповів, коли жителям окупованого Донбасу почнуть виплачувати українські пенсії

Питання виплати пенсій на окупованому Донбасі може бути вирішена тільки в контексті його деокупації. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству «Інтерфакс – Україна».

«Для ЄС виплата пенсій на окупованій території — це правозахисний питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони так само розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інше — це мати технічну можливість і можливість в плані безпеки. Зараз, в нинішній реальності, таких можливостей немає», — сказав Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні існує механізм отримання пенсій, який вимагає для одержувачів виїзду на підконтрольну уряду України територію.

«Тому рішення цієї проблеми безпосередньо пов’язане процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи — можна буде рухатися далі», — додав віце-прем’єр.

На питання, скептично в такому разі він відноситься до нещодавно зареєстрованому законопроекту про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територій, Кулеба заявив, що такі законодавчі ініціативи мають бути, «тому що потрібно постійно шукати шляхи вирішення питання, але я вважаю, що це питання реально може бути вирішена тільки в контексті деокупації».

В кінці листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстрований законопроект №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Законопроект передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Також документ скасовує обов’язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості по пенсіях без строку давності (зараз діє ліміт — 3 роки).