Facebook-сторінка Патона з дифірамбами Зеленському — фейковая

Національна Академія Наук України відреагувала на розповсюдився в соцмережах нібито коментар президента НАНУ академіка Бориса Патона до новорічної промови президента України Володимира Зеленського.

Заява прес-служби НАУ опубліковано сьогодні на їх сторінці на Facebook.

У повідомленні говориться, що сторінка, на якій був розміщений позитивний коментар щодо виступу президента України в переддень Нового року, фейковая. А заява, яка там розміщена, не має ніякого відношення до Бориса Патона.

«Хочемо зауважити, що академік Борис Патон не має особистих сторінок в соціальних мережах.

Сторінка в Facebook, на яку посилаються ЗМІ, є фейковий.

Академік Борис Патон до неї ніякого відношення не має, як і до будь-яких повідомлень в ній«, — йдеться в повідомленні.

Нагадаю, вчора ЗМІ повідомили, що Борис Патон висловився з приводу новорічного привітання Володимира Зеленського, широко обговорюваного в соцмережах.

Нібито свій коментар Патон опублікував у Facebook.

У роздумах з приводу слів президента академік поставив Україні в приклад Швейцарію.

В кінці посту Патона на фейкової сторінці говорилося таке:

«Що ж потрібно українцям для того, щоб жити заможно і щасливо? Досить хотіти бути як Швейцарія. І не хотіти бути як Сомалі, де племінні вожді завжди знайдуть спосіб підняти своїх адептів на священну боротьбу за правильних богів і героїв проти єретиків, смеющих думати інакше.

Національна ідея сучасної нації — це гроші на рахунку, достатні, щоб купити крутий автомобіль і їздити на ньому на суперсучасному автобані. Очевидно, що для цього потрібні національні компанії, які будуватимуть ці автомобілі і автобани для всього світу.

Крізь темряву невігластва і варварства в Україні видно молоду поросль підприємців, які будують українське майбутнє тут і зараз.

Тому — будемо! Варварству місце на звалищі історії.

Дякую президентові за таке чудове, епохальне привітання країни з Новим роком. Ми всі — українці, наше майбутнє — в наших руках. Будьмо!»

***

Коли ваш покірний слуга побачив вчора це повідомлення, то подумав, що старий вже зовсім з розуму вижив (Патону зараз 102 роки), або у нього міцно вкорінилася звичка лизати ж… будь-якої влади.

Але, як виявилося — фейк. Мої вибачення академіку…

Ну а новорічне звернення Зеленського насправді було, м’яко кажучи, ганебним, а за великим рахунком, зрадницьким.