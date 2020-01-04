EastMed стане новим конкурентом «Турецькому потоку»

В Афінах офіційно укладено міждержавну угоду про будівництво газопроводу EastMed. Підписи під документом поставили представники Греції, Ізраїлю та Кіпру. Пізніше угода також завірить Італія, але коли точно, поки невідомо.

EastMed зв’яже Грецію, Кіпр і Ізраїль з півднем Європи. Його протяжність складе 1,9 тис кілометрів, інвестиції в будівництво оцінюються в 6 млрд євро. Проектна потужність – 10 мільярдів кубометрів газу щороку.

Газопровід пройде через ізраїльське родовище “Левіафан” і кіпрське “Афродіта”. Проект користується підтримкою Європейського союзу, на детальні дослідження ЄС виділив 34,5 млн євро. За оцінкою проектувальників, газопровід може заробити в 2024-2025 роках.

EastMed змусить “Газпром” боротися за частку на ринку

Ситуацію прокоментував для агентства старший директор групи з природних ресурсів і сировинним товарам агентства Fitch Дмитро Маринченко.

“Газовий ринок півдня Європи стає все більш конкурентним — ізраїльський газ, який в майбутньому буде поставлятися по трубопроводу EastMed, буде конкурувати з російським газом (у тому числі йдуть по “Турецькому потоку”), а також азербайджанським (проект TAP-TANAP), алжирським і СПГ”, — сказав Маринченко.

“EastMed, як і нещодавно запущений TAP-TANAP, нехай і в невеликій мірі, але знижує залежність ЄС від російського газу, а для споживачів потенційно означає максимально наближені до ринкових ціни”, — додав він.

Конкретно для “Газпрому”, вважає Маринченко, це означає, що за частку на ринку потрібно буде продовжувати боротися, а отже — виявляти гнучкість у відношенні ціни, механізму ціноутворення та інших умов. “Позиція Москви з приводу продовження транзиту через Україну також є важливим моментом у цій конкурентній боротьбі, оскільки підвищує довіру до “Газпрому” як “надійного постачальника””, — укласти експерт.