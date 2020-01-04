Нові правила і штрафи: які «сюрпризи» очікують автомобілістів

З 1 січня 2020 року в Україні вступили в силу нові ПДР щодо паркування автомобілів. Зміни в правила були внесені після того, як в країні почали набирати популярність електромобілі.

Не так давно на території України вступило в силу дія закону про створення інфраструктури для електромобілів. Тепер власники електричних авто отримали власні паркувальні місця, на яких не можна паркувати машини з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

З цього моменту електромобілі будуть отримувати номерні знаки з зеленим шрифтом. Гібридні авто також віднесені до електромобілів, однак для них не передбачені «зелені» номерні знаки.

У Правилах дорожнього руху з’являться 3 нових дорожніх знаки: «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів».

У разі, якщо ви не власник електромобіля і припаркувалися під таким знаком, ви заплатите штраф від 340 до 510 гривень. Також інспекторам з паркування надається право евакуювати авто порушника.