Київстар повністю перейшов під російське керівництво, – ЗМІ

Київстар, найбільший з українських мобільних операторів, повністю перейшов під управління російської компанії ” Альфа-Груп.

Її голова – Михайло Фрідман, олігарх, який володіє в нашій країні – Київстаром, а в Російській Федерації – Beeline.

Тепер – безроздільно, адже з ринку двох країн повністю пішли його партнери і суперники – норвезька компанія Telenor, – передає Ліга.tech. Цікаво, що в тій годину, як про продажу Vodafone сурмили на кожному розі, ця подія залишилася практично непоміченою. Що ж, виправимо цей прорахунок. Російський оператор Білайн і український Київстар є частинами медіа-холдингу Veon. Норвезька компанія Telenor стала інвестором Київстару ще на зорі його існування, у 1998 році, коли підписала договір про придбання 35% акцій.

Альфа-Груп Фрідмана увійшла в частку значно пізніше, в 2002 році. Вона вже успішно розвивала свою мережу на території Російської Федерації, знову ж таки у співпраці з Telenor, так що придбання Фрідманом контрольного пакету акцій українського оператора було чимось, що само собою зрозуміло.

У 2005 році, після Помаранчевої революції, українські олігархи, які і так залишилися в меншості в «Київстарі», продали залишки своїх пакетів. Потім росіяни – з тієї ж компанії! – ввели бренд «Білайн» на ринок України (старожили пам ” ятають). Так почалося унікальне бодання між двома гілками однієї і тієї ж компанії, яку змогла закінчити тільки фінансова криза.

У 2008 році компанії об єдналися. Це і стало початком кінця для Telenor. Протягом десяти років відбулося безліч судів, кількість акцій у їх обороті зменшувалася. Нарешті, воно скоротилося до 8,9%, і нещодавно відбулася фінальна угода. Ці жалюгідні залишки були продані росіянам, які тепер і контролюють 100% акцій «Київстару». Залишивши за кадром політичні моменти, подивимося на економічні.

У Росії «Білайн» – один з найдорожчих операторів, до того ж прославився хамським ставленням до клієнтів. Ми побоюємося, що така мутація очікує і «Київстар». В такому випадку вийде, що біда прийшла, звідки не чекали – усі боялися, що з ринку України піде або принаймні сильно зіпсується Vodafone, а це сталося з зовсім іншим оператором.