Екс-глава ЦРУ розповів про можливу помсту Ірану за смерть Сулеймані

Майкл Морелл, екс-глава ЦРУ, в ефірі телекомпанії CBS висловив свої припущення про те, яка буде реакція Ірану на вбивство генерала Касема Сулеймані.

«По-перше, внаслідок події будуть мертві американці, мертві мирні американці.

Можливо, в наступні кілька днів у будь-якому місці, де у Ірану є ставленики», — заявив Моррел.

Також він прогнозує теракт, внаслідок якого буде убитий к-то-то з керівників високого рангу.

А в Ірані, за його словами, зовнішня політика зміниться в бік посилення.

Президент США Дональд Трамп напередодні пояснив, що Сполучені Штати вбили провідного командувача Ірану Касема Сулеймані, «щоб зупинити війну, а не почати її».

Трамп сказав, що «царство терору» Сулеймані «закінчилося» після удару по аеропорту Багдада в п’ятницю.

Виступаючи на прес-конференції у Флориді Трамп висловив думку про п’ятничної атаці:

«Військові Сполучених Штатів завдали бездоганний точний удар, який убив терориста номер один Кассема Сулеймані.»

«Сулеймані задумував неминучі і зловісні нападу на американських дипломатів і військових, але ми зловили його на місці злочину і знищили», – додав президент США.