«Відділення банків переповнені платниками штрафів»: в ОРДО загострилася ситуація з українськими автономерами

Жителі ОРДО у соціальних мережах повідомляють про великому скупченні платників «штрафів» за відсутність «автономерів ДНР». Лише деякі користувачі відзначають, що їх не торкнулися масові перевірки.

За словами людей, переповнене відділення «банку ДНР» на проспекті Ілліча, так як «в міськдаі каса не справляється»:

«сьогодні прийняли за укр паспорт, але відпустили, на АНовских номерах ловлять всіх»

«Тільки що зупинили на маріупольській

Прописка україна, значить їдь»

«Гетто прокляте!!!»

«Сьогодні у відділенні банку на Ілліча була юрба платників штрафів, вони сказали, що в міськдаі каса не справляється. Так що скоро цю маячню не закінчиться»

«Сьогодні проїхали від Каргіл, через Текстильник, пл. Свободи, Маріупольську розвилку, по Кірова. Пости ДАІ стояли, їхали на зустріч і обганяли! Ні хто не зупинив, машина була на укр номерах. По приїзду, звичайно видихнули, перекрутили!».