Жителі ОРДО розповіли, як їх штрафують за українські автономера

Вже декілька днів мешканці ОРДО у соціальних мережах скаржаться на проблеми з пересуванням по території «республіки» на автомобілі з українськими номерами. Співробітники так званого «ДАІ ДНР» змушують водіїв змінювати номери на «номерні знаки ДНР», штрафують і навіть забирають авто на штрафстоянки.

Так, жителі ОРДО розповідають:

«Я сьогодні їхала на українських номерах, ДНР були під склом, Реєстрація з собою, не поставила номери на машину в силу того що „блондинка“)))), не встигла, зупинили пред’явили що на штраф стоянку заберуть».

За словами постраждалої, вона перебувала буквально в 100 м від місця прописки. Дізнавшись про це, члени НВФ» пішли на милість» і виписали їй штраф на 178₽ за… непристебнутий ремінь.

» При наявності днр номерів на транспортному засобі штаф склав би 102₽, а так як на українських то і сума інша», — розповіла дончанка.

«Сьогодні їхала з Донецька Артемівськ з укрномерами, зупинили тільки на виїзді в Горлівці спитали чи є реєстрація днр, я сказала так, попросили пройти в будку відзначитися з укр техпаспортом на авто і паспортом, там теж просто запитали, куди їду, і відпустили. Відповіла, що на майорск, вони в Європу, Я: та й поїхала. На ясинуватському кільці теж стояло ДАІ навіть не зупинили. Може мені просто пощастило», — розповіла про свій досвід інша місцева мешканка.

У той же час, інші користувачі відзначають, що найімовірніше членам НВФ дали установку «влада республіки» на період скасування «комендантської години»:

«Самі даішники визнають: не їхня примха, їм взагалі воно не треба, знімати копії, папірці заповнювати! Установку дали і кошмарят!

«З розмов на ринку – пересування з укр. номерами заборонено ДНР, поки не скасовано ком. годину. Тобто по 8.01 20».