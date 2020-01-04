«Був усипаний весь селище»: українські волонтери відправили «подарунки ватажкам ДНР»

У соціальних мережах українські патріоти розповіли про долю випущених на тимчасово непідконтрольний Донбас, проукраїнських листівок.

Український патріот і волонтер написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що жителі ОРДО розповіли йому, куди саме впали «подарунки», надіслані українцями на територію «республіки».

«Долетіли твої листівки, правда збирали їх на Гвардейке. Все, що долетів, це сторона Калинівки більше на Ілліча знаходили на дорозі», — розповіли очевидці.

За їх словами, листівки падали у колишнього гіпермаркету «Практікер».

«Звідти вітром понесло, куди попало. На калинівському ринку вранці теж збирали. Але найцікавіше потрапило на зону проживання днр-еліти, де живе керівництво, чорти з п’ятнашки носилися по вулицях, збираючи листівки поки абхаз спав», — також повідомив очевидець.

Йдеться про базу угруповання «Пятнашка».

» У Макіївці прийшло на приватний селище, листівки віялом поставило в повітрі і понеслося. Усипаний був весь селище. У Донецьку «поліція» з Калинівки обходили приватний сектор виявляючи листівки на вулицях», — пише місцевий житель.