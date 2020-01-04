У Новій Каховці городяни палять шини з-за вбивства 26-річного чоловіка

У Новій Каховці на Херсонщині десятки городян прийшли до районного відділення поліції і запалили шини.

Таким чином вони влаштували протест з-за вбивства 26-річного земляка. Все сталося в новорічну ніч, – передає УНІАН.

За версією слідства, чоловік прийшов з’ясувати стосунки зі співмешканцем своєї колишньої дружини – колишнім правоохоронцем. В ході зварювання гість вистрілив з травматичного пістолета у свого опонента, але не влучив. Однак екс-міліціонер з карабіна випустив щонайменше 7 куль.

Саме стільки гільз знайшли на місці події. Потерпілого госпіталізували, але врятувати так і не змогли.

Напередодні суд відправив підозрюваного на час слідства під варту, а сьогодні жителі Каховки прийшли в поліцію, щоб дізнатися про хід розслідування і результаті експертиз.

Зокрема – одна людина здійснював постріл у чоловіка, який згодом помер. Люди переживають, що справу можуть “зам’яти”. Адже головним свідком є діючий поліцейський, якого вже відсторонили від роботи. Він відпочивав у компанії з підозрюваним.