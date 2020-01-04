«Господи, як це страшно»: соцмережі жахнули фото відомих місць Донецька

В Твіттер один з користувачів опублікував нові фото з непідконтрольного Україні Донецька, на яких можна побачити Путилівську гай і автовокзал «Західний». На знімках з працею можна дізнатися в минулому багатолюдні місця, де зараз панує розруха.

У коментарі до фото користувачі з гіркотою відзначають, що їм страшно дивитися на результати війни:

«А при хунті тут іномарки продавали і машини „натовпом“ їздили»

«Господи, як це страшно! Що нікого з нашого міста…»

Фото демонструють зруйновані будівлі, розбиті конструкції. За слова донеччан, гірко дивитися на будівлю зруйнованої школи.