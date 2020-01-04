Перший завод Tesla в Європі: стали відомі подробиці про будівництво гигафабрики

Американська компанія Ілона Маска Tesla планує запустити виробництво на своєму автозаводі поруч з Берліном (Німеччина) в 2021 році.

«Американський виробник електромобілів компанія Tesla планує випускати щорічно на гигафабрике поблизу Берліна близько 500 тисяч електрокарів. Це випливає з повідомлення управління з питань захисту довкілля федеральної землі Бранденбург, опублікованого увечері в п’ятницю, 3 січня, в офіційному бюлетені земельного уряду», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що публікація цього повідомлення дала старт процедурі будівництва. На заводі будуть робити Model 3 і Model Y. Початок виробництва вже заплановано на 2021 рік.

«До виробничим потужностям поблизу німецької столиці увійдуть і цехи по виготовленню акумуляторів для електромобілів, електродвигунів, а також цех по збірці електромобілів. До автозаводскому комплексу будуть належати малярно-лакувальний, ливарний цех, а також цеху із виготовлення ходової та сидінь для електрокарів тощо», — підкреслюється в повідомленні.