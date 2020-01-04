Жителька Дніпра раптово померла в трамваї, на очі пасажирів

4 січня, близько 16:30, на трамвайну зупинку, біля Театру опери та балету, викликали швидку і поліцію. Виявилося, там виявили тіло жінки. На місці працюють судмедексперти і слідчий.

Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Знайома померлої розповіла правоохоронцям, що вони разом їхали в трамваї. У якийсь момент жінка відчула нездужання і втратила свідомість. Її винесли з трамвая на зупинку і викликали швидку. Прибулі медики могли лише констатувати смерть.

При собі у померлої не було документів, що засвідчують особу, проте був дитячий квиток на ім’я 14-річного хлопчика. З родичами жінки зв’язалися. Деталі події з’ясовуються.