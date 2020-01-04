Cambridge Analytica працювала на одну з українських партій, – ЗМІ

Британська кампанія Cambridge Analytica, яку звинуватили в незаконному зборі персональних даних з профілів соціальних мереж Facebook, працювала в 2017 році з однієї з українських політичних партій.

За даними видання протягом наступних місяців відбудеться чергова витік десятків тисяч документів, що стосуються діяльності Cambridge Analytica. Повідомляється, що компанія знайшла глобальну інфраструктуру, працюючи через мережу в 68 країнах. Перші публікації нових документів почалися в Twitter-акаунті @HindsightFiles в Новий рік з посиланнями на матеріали про вибори в Малайзії, Кенії та Бразилії.

Британський ресурс відзначає, що документи надійшли від Британі Кайзер, колишньої співробітниці Cambridge Analytics, яка згодом свідчила в рамках розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції США Роберта Мюллера, який курирував справу про російському втручання в президентські вибори 2016 року в США.

За словами Британі, неопубліковані документи містять матеріали свідоцтва про те, що фірма працювала на політичну партію в Україні у 2017 році, навіть перебуваючи під слідством у рамках запиту Мюллера.

“Я дуже боюся того, що відбудеться на виборах в США в цьому році, і я думаю, що один з небагатьох способів захистити себе – це зібрати якомога більше інформації. Наші виборчі системи дуже відкриті для зловживань”, – заявила Кайзер.

Колишня співробітниця компанії додала, що існують тисячі документів, що підтверджують “ширину і глибину роботи” Cambridge Analytics, яка “виходить за рамки того, що люди думають і знають про скандал з Cambridge Analytica”. За словами Британі, стратегія була розроблена спільно з урядами, спецслужбами і комерційними і політичними компаніями для маніпулювання населення.