«Будуть бомбити?»: «Хізбалла» закликала Сили безпеки Іраку забиратися від американських військових баз

Збройні сили Іраку разом з представниками збройного формування «Катаїб Хізбалла» звернулися до іракським Силам безпеки триматися якомога далі від військових баз Вашингтона на території країни. Більш детально про це розповів американське видання Reuters.

У повідомленні видання відзначається, що ополченці закликали Сили безпеки Іраку, починаючи з вечора неділі, п’ятого січня, триматися подалі від баз Сполучених Штатів Америки. Але в ополченні не пояснили при цьому причин такого заклику. У заяві воєнізованої організації «Катаїб Хізбалла» зазначили: «Починаючи з недільного вечора, п’ятого січня, Сили безпеки Іраку повинні будуть триматися в стороні від американських військових баз, причому на відстані не менш одного кілометра».

Засоби масової інформації також повідомляють, що ополчення «Харакят ан-Нуджаба» теж всім своїм членам організації заборонив наближатися до американських баз в країні ближче, ніж на одну тисячу метрів.