Обдурили півсотні людей: у Києві викрили квартирних аферисток

Київською місцевою прокуратурою № 6 направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жінок 25 і 34 років, які під приводом здачі в оренду житла шляхом обману заволодівали грошовими коштами громадян. Про це йдеться в повідомленні Прокуратури Києва.

«В поліцію із заявами звернулися майже 50 громадян, постраждалих внаслідок дій аферисток. Всі потерпілі розповідали, що знаходили вигідні пропозиції по оренді житла р. в Києві на різних веб-сайтах. Після підписання „інформаційного договору“ вони платили гроші, в середньому від 10 до 15 000 гривень за перший і останній місяць оренди, проте, коли приїжджали за адресами, потрапити в житло не могли», — йдеться в повідомленні.

На мобільні телефони шахрайки не відповідали, а коли потерпілі намагалися знайти їх в офісі, аферистки викликали власну охорону і навіть використовували проти людей газові балончики.

«У ході досудового розслідування встановлено, що кримінальними злочинами потерпілим заподіяний матеріальний збиток на суму понад півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно жінок за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, направлено в Печерський районний суд Києва», — повідомили в прокуратурі.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі півмільйона гривень. За результатами судового розгляду ці кошти можуть бути направлені для відшкодування заподіяної потерпілим шкоди.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві здійснили зухвалу аферу на мільйон доларів. Саме в таку суму оцінюється квартира в елітній висотці на Кловському узвозі, в самому центрі столиці. Квартира належала датчанину Торбену Майгаарду, засновнику міжнародної компанії Ciklum, яка займається розробкою програмного забезпечення і є однією з найбільших аутсортинговых IT-компаній в Україні. У січні 2019 року Торбен Майгаард помер. Після цього його квартирою заволоділи аферисти.