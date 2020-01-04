Поки Зеленський відпочив разом з Коломойським в «Буковелі» нам черговий раз «прилетіло» від міжнародних партнерів

Відомий український політолог і блогер Віктор Таран у своєму блозі повідомляє про те, що поки президент Володимир Зеленський відпочив разом з олігархом Ігорем Коломойським в «Буковелі» нам черговий раз «прилетіло» від міжнародних партнерів. Тепер від керівництва Європейської Федерації профспілок.

Таран зазначає, щоб всі розуміли масштаб «прильоту», Україні висунула ультиматум найбільша конфедерація профспілок, об’єднує 176 мільйонів працівників з 161 країни. В офіційному повідомленні Федерація профспілок повідомляє, що український уряд стало на бік олігархів і великих підприємств, повністю порушивши права простих працівників. Також Федерація повідомила, що засуджує таку політику держави Україна внаслідок чого воно ризикує втратити підтримку в Європі і в світі.

Віктор Таран пише, якщо перекласти на просту мову, то європейці вказують, що законопроект авторства міністра економіки Тимофія Мілованова Про працю порушує Угоду Україна – ЄС. І, якщо парламент на початку січня його прийме, це буде мати серйозні негативні наслідки в подальшому співробітництві між Україною та ЄС