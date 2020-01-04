Думаєте, в Україні все погано? А ви знаєте, як живуть інші країни?, — блогер

У серпні 2018 року я завітав до рідного Ужгорода. Вдруге того року. Перший раз був у березні, я провів тоді у місті дитинства та юності майже два тижню, але був дуже зайнятий, читаючи шкірного дня лекції в університеті. А у серпні їхав до Львова на конференцію та звичайно не міг не заїхати знову до рідного міста на кілька днів. Вони промайнули дуже швидко, у дуже приємних зустрічах та спілкуванні з друзями дитинства та юності.

В один з тих п’яти днів я вирішив зранку прогулятись центром міста. В Ужгороді з давніх-давен є прикмета, що виходячи в центр обов’язково зустрінеш знайомого. Так і сталося. Я абсолютно випадково зустрів одного знайомого, якого не бачив чи не з радянських часів. Ми знали один одного з часів дитячого садка, альо друзями ніколи не були. Привітались, кілька хвилин поговорили. І от що я тоді почув.

Усе погано. «Однокласників» заборонили, ні з кім зв’язку язатись неможливо. Нав’язувати язують українізацію, «а якщо я звик говорити по-російськи, то що ж мені робити». Здивувався, що я приїхав до Ужгорода аж з Америки (невже у нас тут щось цікаве є). Поскаржився, що його син змушений був уїхати працювати за кордон, а сам він теж працює чи не цілодобово. Що скоро на пенсію, а як на неї жити.

Я, було, сказавши, що я й сам поїхав за кордон, що зробиш, у всьому світі люди шукають для себе кращих можливостей, це абсолютно нормальне явище. Що завжди приїжджаю до Ужгорода з найтеплішими почуттями. Що в усьому світі люди працюють багато, що це норма. Що й в Америці на пенсію не дуже проживеш, не значно скоротивши видатки, не переїхавши, наприклад, кудись, де житло значно дешевше. Спробував йому пояснити, що Україна і має бути Україною, а «Однокласники» — платформа фсб, та й взагалі — інструмент ворога у війні. Ні, він цього не міг зрозуміти. Абсолютно. Він, немов заснув десь на початку 80-х та раптом прокинувся через тридцять з гаком років.

Ми народилися в один рік, росли в одному й тому самому місті, в один і тієї самий годину. Я пробував відповісти сам собі на запитання, як так може бути, що через майже 30 років після зникнення радянського союзу у людини в голові самісінький радянський союз. Як може людина не розуміти, що це зло, що йде війна, що на його країну напали.

Так, йому все одно, як називаються вулиці. Точніше ні, не все одно. Він би точно вважав за краще ходити по вулицям жовтневій, калініна та площі леніна. Йому було би більше до вподоби, щоб його син працював на якому-небудь радянському заводі, отримував свої 150 рублів. Скільки їх таких, представників «нової історичної спільноти людей — радянського народу», людей без культури, без історії, без світогляду….

Мені його шкода. Не можу, звичайно, бажати йому зла.

Розумію, що таких людей дуже багато.

Але дуже хочу побажати моїм українським Друзям, щоб Новий Рік наблизив з вашою дієвою допомогою годину, коли саме ви разом з усіма однодумцями будете визначати майбутнє України. І вірю, що це обов’язково станеться. Майбутнє не за моїм знайомим з дитинства. Майбутнє за вами.

Ігор Айзенберг