Люди тонуть у ліфтах: Тель-Авів пішов під воду після потужної зливи

У суботу, 4 січня, після проливних дощів в Тель-Авіві (Ізраїль) відбувся масштабний потоп.

Так, за чотири години в місті випало понад 76 мм опадів, що складає близько 20% річної норми. Крім того, в центрі країни пройшов град

Під час повені загинули дві людини – чоловіка 35 років і жінку 30 років заблокувало в залитому водою ліфті в житловому будинку на вулиці Надав.

У швидкої допомоги заявили, що їх змогли евакуювати з ліфта живими, однак незважаючи на реанімаційні процедури постраждалі померли.

Зазначається, що ще дві жінки 80 і 23 років отримали переохолодження і були госпіталізовані. Один чоловік був евакуйований з свого затопленого будинку.

Як повідомили поліцейські, виїзд з Південного Аялона через розв’язку Шалом через негоду були змушені закрити. Така ж ситуація з виїздом з Північного Аялона в напрямку Дерех Роках, на ділянці Дерех Намир в районі вулиці Бегін до Дерех Леві Ешколь.

Частково затоплені Дерех Роках і вулиця Герберт Самуель, із за чого виникли довжелезні затори.

Також скасували футбольний матч, запланований в Тель-Авіві на суботній вечір.