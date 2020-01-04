«Росія отгребет від усіх учасників конфлікту, та так, що їй і не снилося. Це неминуче», — Гиркин про Близькому Сході

Громадянин Російської Федерації, який раніше керував російськими найманцями в окупованих районах Донецької області Ігор Гиркин заявив, що найманці РФ і російські солдати зазнають неймовірних масштабів втрати на Близькому Сході через загострення там конфлікту. Більш докладно про це він написав на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, після ліквідації генерала Сулеймані Гиркин оприлюднив пост, де повідомив про неминучість наростання військового конфлікту між Ізраїлем і США, з одного боку, а з іншого – між Вашингтоном і Тегераном. Згідно його словами, важко в даному конфлікті також постраждає і Російська Федерація. Він написав наступне: «чи Вийде у російських військових не втратити своїх людей від ударів всіх учасників конфлікту, якщо спостерігається ситуація «всі проти всіх», і коли всі мають в регіоні життєво важливі інтереси і готові битися за них, я дуже сумніваюся». За його словами, за такого роду ігри Москви «відгрібати будуть росіяни».

Говорячи, зокрема, про ситуацію в Лівії, Стрільців додав: «Напевно в Тріполі будуть скоро когось дуже сильно бити, але не ногами… На превеликий жаль, у числі тих, кого там будуть бити, стовідсотково не виявляться ті, хто б’є туди відправив».