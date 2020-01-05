Тина Кароль примерила костюм свинки Пеппы

Всегда нежная, изысканная и элегантная певица вдруг надела голову свинки Пеппы

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль предстала в неожиданном для подписчиком образе.

Всегда нежная, изысканная и элегантная певица вдруг надела голову свинки Пеппы из детского мультфильма на голову.

Но корона Пеппы ничуть не испортила образ певицы, которая выбрала для съемок платье серого цвета и нанесла свою любимую красную помаду.

“❄️#різдвянаісторіязтіноюкароль 7 января в 21.50 на канале @1plus1_ua ❄️ #тинакароль #tinakarol ph @denisdidkivskyi” – подписала снимок Тина.

Таким образом Тина анонсировала передачу с собственным участием, которая выйдет на телеканале 1+1 7 января в Рождество.

Как известно, популярная исполнительница тщательно следит за своей фигурой и посещает тренажерный зал. А не так давно артистка напугала фанатов своей худобой.

Тина Кароль, фото: Интсаграм

Поклонники всерьез распереживались за свою любимицу и начали интересоваться все ли у нее в порядке со здоровьем?

«Тин, тебя скоро ветром уносить будет, прекращай худеть!», «Тина, хватит худеть», «Такая худая, ты когда-то отдыхаешь?» — пишут в комментариях.

По всей видимости, у певицы действительно напряженный график работы. Она снимается в телепередачах, ведет программ, выпускает свой парфюм и это далеко не полный список дел Кароль.