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«Зато коврик есть»: поезд «Интерсити» Киев-Львов стал посмешищем в сети

05.01.2020

В сеть выложили фото, снятое в одном из вагонов поезда «Интерсити», в котором кресло «отремонтировали», подперев его деревянной доской. Ранее в сеть выложили жуткие фото сидений в одном из вагонов электропоезда, который курсирует между Харьковом и Лозовой.

Фото из «Интерсити» на своей страничке в Facebook выложил киевлянин Вадим Овчар, который ехал в этом поезде. «Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Ilon Mask», — написал он в комментарии к фото.

Под этим постом завязалась живая дискуссия, участники которой высмеяли «ремонт» в скоростном поезде.

fakty.ua

 

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