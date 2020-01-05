«Зато коврик есть»: поезд «Интерсити» Киев-Львов стал посмешищем в сети

В сеть выложили фото, снятое в одном из вагонов поезда «Интерсити», в котором кресло «отремонтировали», подперев его деревянной доской. Ранее в сеть выложили жуткие фото сидений в одном из вагонов электропоезда, который курсирует между Харьковом и Лозовой.

Фото из «Интерсити» на своей страничке в Facebook выложил киевлянин Вадим Овчар, который ехал в этом поезде. «Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Ilon Mask», — написал он в комментарии к фото.

Под этим постом завязалась живая дискуссия, участники которой высмеяли «ремонт» в скоростном поезде.

fakty.ua