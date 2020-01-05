Єлизавета II показала спільне фото з трьома спадкоємцями (фото)

Напередодні Різдва королева Єлизавета, принц Чарльз, принц Вільям та маленький принц Джордж готували палаці традиційний святковий пудинг – втім, стравою справа не обмежилася і як стало відомо напередодні, в цей день в стінах Тронного залу був зроблений по-справжньому історичний кадр,.

Королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз, герцог Кембриджський та старший правнук Єлизавети, принц Джордж, позують, весело посміхаючись на камеру.

Фото важливе й тому, що в наступному році Єлизавета ІІ може відмовитися від престолу – і поки що невідомо на чию користь.

: bilshe.com