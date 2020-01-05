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Барак Обама проводить новорічні канікули на Гаваях (відео)

05.01.2020

Новий рік Барак відзначив на гавайських островах

Поки весь світ затамував подих в очікуванні Третьої світової війни після усунення президентом США Дональдом Трампом іранського генерала Касіма Сулеймані, його попередникові зовсім не до великої політики.

Колишній глава Білого дому Барак Обама вже давно відійшов від державних справ і може, нарешті, займатися тим, чим побажає.

Так, Новий рік Барак відзначив на гавайських островах, де відпочиває на місцевих пляжах і підтримує фізичну форму, яка, до речі, у 58-річного Обами з роками стала тільки краще.

Барак Обама, фото: ImageDirect

Барак Обама, фото: ImageDirect

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