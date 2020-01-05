Индонезия усилила патрули после «вторжения» китайского судна

Индонезия увеличила патрули вокруг спорных островов в Южно-Китайском море после того, как китайский корабль береговой охраны «проникли» в исключительную экономическую зону Индонезии, заявили власти в пятницу.

В середине декабря китайское судно вошло в воды у побережья островов Натуна, что вынудило МИД Индонезии выступить с «решительным протестом» и вызвать китайского посла в Джакарте. Выступая во вторник в Пекине, официальный представитель МИД Китая заявил, что его страна обладает суверенитетом над островами Спратли и их водами, и что и Китай, и Индонезия ведут там «нормальную» рыболовную деятельность. Он не упомянул острова Натуна, которые лежат на юго-западе.

Китай претендует на большую часть богатого Южно-Китайского моря. Соседние Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также имеют в нем свои интересы.