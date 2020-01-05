США почали перекидання військових на Близький Схід

США почали перекидання більше чотирьох тисяч військових у Кувейт.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника 82-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил США підполковника Майка Бернса, – передає УНІАН.

Близько 700 військовослужбовців дивізії вже вирушили на Близький Схід, ще приблизно 3,5 тисячі десантників будуть перекинуті найближчим часом.

Дружина одного з військовослужбовців розповіла агентству, що від’їзд її чоловіка був настільки різким і несподіваним, що вони не встигли попрощатися навіть по телефону