Поляків звинуватили у фінансуванні армії Путіна: як так вийшло

Поляки фінансують російську армію, оскільки продовжують купувати газ у Москви. Близько 20-30% рахунку за блакитне паливо йде на фінансування війська РФ.

Таку думку висловив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Петро Возняк, передає Puls Biznes. «Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть у Росії, – оборонного комплексу – російських збройних сил», – заявив він.

Возняк вважає, що РФ, припинивши поставки нафти в Білорусь, застосувала проти неї «енергетичну зброю». За його словами, Польща мала не такий «болючий», але схожий досвід у відносинах з Росією.

Він заявив, що з 2004 року РФ «сім разів необгрунтовано переривала постачання газу в Польщу.