На Закарпатті розкрили нахабну схему обману: у чому її суть

На Закарпатті поліцейські затримали шахрая з села Великий Раковець Іршавського району, який виманив у знайомих майже 9 млн грн під приводом купівлі-продажу кріптовалюти.

У прес-службі місцевої поліції розповіли, що схему 23-річний хлопець організував ще у 2017 році.

«Коли потерпілі зрозуміли, що їх обдурили і ніякого заробітку на перепродажі биткоинив у них не буде, захотіли повернути свої гроші. Але шахрай раптово зник і довгий час переховувався», – заявили в поліції.

На своїх жертвах хлопець заробив 8,8 млн грн. 3 січня шахрая все ж затримали і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 630 600 гривень.