На виїзді з Києва Renault, влетів у відбійник, розірвало навпіл

У ніч на 5 січня на Новообухівській трасі за адресою вулиця Дніпровське шосе, 3 сталася ДТП.

Автомобіль Renault Logan, рухаючись в бік села Лісники, врізався у відбійник, від чого його розірвало навпіл.

Водій дивом залишився живим. Аварія сталася близько 00:30, – повідомляє місцеве видання. Водій Renault прямував додому, в село за Києвом.

На виїзді з міста він не впорався з керуванням та влетів у металеву огорожу. В результаті цього авто розірвало навпіл. Чоловік, який перебував за кермом, дивом не постраждав, так як його сидіння повністю вціліло.

Він перебував у шоковому стані, але допомоги медиків не зажадав. На місці працювала патрульна поліція. За словами очевидця, який знаходився неподалік, на дорогу нібито вибігла собака, з-за чого Renault влетів у відбійник. Але деталі і точну причину події продовжують встановлювати. Забирати розірвану навпіл машину приїхав евакуатор.