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Помпео подзвонив прем’єру Ізраїлю з-за ситуації в Іраку та Ірані

05.01.2020

Держсекретар США Майк Помпео торкнувся в суботу в телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху ситуацію в Іраку, а також дії Ірану в регіоні.

Про це говориться в письмовій заяві голови прес-служби Держдепартаменту Морган Ортэгус, – передає Reuters.

“Помпео обговорив з Нетаньяху ситуацію в Іраку, а також продовжуються провокації та погрози регіону з боку Ірану.

Держсекретар підкреслив рішучість адміністрації Трампа захищати американські інтереси, військовослужбовців, об’єкти і партнерів”, – зазначила дипломат.

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