Новорічний «жест» Тимошенко розбурхав українців

Користувачі соцмереж потішаються над тим, як Юлія Тимошенко проілюструвала українські перспективи на новий, в 2020 рік.
Лідер фракції «Батьківщина» традиційно побажала співвітчизникам здійснення їх мрій і планів.
«Хай збуваються ваші мрії, здійснюються ваші амбіційні плани і виконуються очікування. Адже ви цього безумовно варті. Хай буде добро і щастя у ваших родинах, а мир і спокій нарешті прийдуть на рідну Україну!», — написала Тимошенко в Facebook.
Але додавши до свого посту на сторінці у Facebook фото з невдалим жестом, викликала хвилю насмішок та кпинів.
«Юлія Володимирівна показує, що в наступному році буде срака», — коментують користувачі Facebook.
Хоча у своїй публікації Тимошенко навіть заспокоювала українців — незважаючи на результати, депутати «Батьвикщины» небайдужі.
«І я хочу заспокоїти вас. Нехай не так сьогодні, як хотілося б, і результати наших дій не такі, як ми бачили вчора … Головне, що ми — небайдужі. Ми ніколи не закриємо очі на несправедливість. НЕ дозволимо ворогу, не здамося, не смолкнем! Ми ніколи і нікому не здамо нашу країну, нашу волю, нашу незалежність. А це значить — всі ми зможемо, все здолаємо і переможемо!», — йдеться в пості.