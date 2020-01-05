Сергій Верланов: конвертаційні центри і чорний нал для «слуг народу»

Незважаючи на те, що спочатку Володимир Зеленський, а потім і його партія «Слуга народу» йшли на вибори з обіцянками масових посадок корупціонерів у владі їх менше не стало.

Просто на місце одних, як завжди, прийшли інші, а деякі не стали і не міняти. І такі люди, як глава Податкової служби Сергій Верланов продовжують міцно сидіти в своїх кріслах. Тепер він витягає в столицю своїх старих друзів, замазаних по вуха в корупційних скандалах, а ті тягнуть за собою своїх помічників. Нова влада не звертає на це ніякої уваги – мабуть тому, що «слуг народу» теж потрібні конвертаційні центри…

Адвокат ухиляються від податків

Верланов Сергій Олексійович народився 6 серпня 1981 року у Львові, у родині Олексія Федоровича Верланова і Кіри Михайлівни Верлановой (до заміжжя – Семеновкер). Він старший син, і у нього є молодший брат Михайло (1986 р.). Судячи з доступної інформації про його батьків, вони або корінні львівські євреї, або діти «понаїхали» після війни у Львів радянських фахівців і чиновників. Цікаво, що на «Однокласниках» у них дуже мало друзів-львів’ян із західноукраїнськими і взагалі українськими прізвищами – в основному з єврейськими і росіянами. Таким чином, можна зробити висновок, що львівські націонал-патріоти і «рагулі» з навколишніх сіл не входять до кола їх знайомих.



Сергій Верланов (зліва) з батьком (посередині) та братом Михайлом (праворуч), 2008 рік

Про рід діяльності Верлановых-батьків практично нічого невідомо. Кіра Михайлівна в 1980-му закінчила Львівський торгово-економічний інститут, а потім десь працювала за профілем. Олексій Федорович в 90-х став приватним підприємцем і відкрив автосервіс. Але якщо вірити чуткам і обрывчатой інформації від джерел SKELET-info, то він був пов’язаний з навколокримінальними колами, на рівні участі в якихось тіньових схемах з контрабандою (типовий бізнес того часу). Мабуть тому в 1998-му вони і відправили свого старшого сина Сергія вчитися у Львівський національний університет ім. Франка на юриста. Вже з 2000-го року, будучи студентом, Сергій Верланов працював у фірмах своїх батьків і своїх знайомих як юридичний консультант з питань оподаткування. На цьому він спеціалізувався в подальшому, як дуже толковий адвокат по податках, що вміє відмінно ухилятися від цих податків. І його послуги були дуже затребувані!

У «різних фірмах» Сергій Верланов працював до 2008 року. Чомусь в його біографії вони не зазначаються, можливо, щоб не кидати тінь на минуле цього «молодого професіонала» — хоча він вже досить скомпрометував себе в сьогоденні. Що ж до власного бізнесу, то Верланов не міг особливо похвалитися власними підприємствами. Він був засновником ТОВ «Спортхауз» (ЄДРПОУ 35715262) і трьох громадських організацій: «Асоціації гравців у покер» (34711243), «Федерації покеру України» (35562941) і «Таксакадеми» (41895533). Для людини, спритно орудующего податковими схемами, це занадто мало. Однак цьому є пояснення: одні «заробляють» на ухиленні від податків свого бізнесу, а Сергій Верланов — на допомогу в цьому іншим. Тому власні фірми йому були просто не потрібні.

А потім, з допомогою як власних знайомств, як і зв’язків батьків, він влаштувався на роботу в одну з філій міжнародної компанії «PricewaterhouseCoopers (PwC). Вона являє собою бренд, під яким у 158 країнах світу самостійно працюють фірми, що надають послуги в сфері аудиту та консалтингу. Бренд не бездоганний, і навіть навпаки, оскільки PwC не раз влипала в скандальні історії з «недоброякісним наданням послуг» (аудит «Satyam Computer Services») і участю в тіньових податкових схемах (справа «Юкоса»). Тому навіть дивно, що такий геній податкових схем, як Сергій Верланов, був прийнятий на роботу саме в PwC.

І знову біографія Верланова не розповідає (приховує?), чому ж саме він займався в PwC, працюючи там з 2008 по 2015 рік. Поки що про це можна тільки здогадуватися. Однак саме тоді бурхливу діяльність по створенню податкових ям і конвертаційних центрів створили друзі і колеги Верламова – в першу чергу, його одногрупник Василь Костюк. І звичайно ж ці конвертаторы користувалися його послугами…

Василь Костюк

Мафія Львівської «табачки»

Як повідомляли ЗМІ, Василь Василевич Костюк вчився разом з Сергієм Варламовим, і теж став адвокатом. Однак його адвокатська спеціалізація викликала безліч питань. Сам себе він називав «правозахисником». А ось власні рекламні статті про його конторі рясніли досить дивними історіями, схожими один на одного: його клієнтами часто ставали жертви афер, рейдерських захоплень, а також кредитні боржники. Так ось, за інформацією джерел SKELET-info, Костюк був не благородним захисником людей, а частиною великої схеми «розлучення на бабки». Він був знайомий з цими шахраями і рейдерами – бізнесменами, чиновниками та навіть бандитами, які ніколи не втрачали можливості «наїхати» на якихось «лохів». Але ці «наїзди» відрізнялися тим, що закон був на стороні жертви, тільки вона про це не здогадувалася. І потім хтось радив жертві звернутися до «відомого адвоката Костюка», який вирішував її проблему «за малу мзду».

Але ці «дрібниці» залишилися в минулому, а от де-то з 2012 року Василь Костюк стає фахівцем іншого роду і більшого масштабу: він увійшов в число людей, які створювали і обслуговуючих конвертаційні центри Львівської області. Як неважко здогадатися, Костюк почав займатися практично тим же, чим і його одногрупник Верланов, але з тією різницею, що Костюк безпосередньо здійснював ці операції за допомогою своїх підставних фірм – а ось Верланов займався конструюванням схем та їх юридичним прикриттям.

Вся ця мафія добре «зашифрована», її податкові схеми почали розкривати відносно недавно, тому важко сказати, з чого все починалося. Однак одним з найстаріших її учасників є скандальний львівський бізнесмен Григорій Козловський. Після закінчення Львівського торгово-економічного інституту в 1994 році, Козловський влаштувався на Львівську тютюнову фабрику, яким тоді володіла україно-американське СП «Р. Дж. Рейнолдс Тобакко-Львів». Буквально відразу ж Козловський допоміг керівництву вирішити складну задачу по розмитненню великої партії сировини, за що був призначений заступником начальника відділу, потім став комерційним директором. З 2010 року Козловський є директором фабрики і контролює кілька паразитують на ній тютюнових компаній, більша частина яких була створена для хитромудрих схем контрабанди, ухилення від сплати податків та конвертації.

Григорій Козловський

У період 2011-2013 р. р. на Львівській тютюновій фабриці створюється подвійна шахрайська схема, одночасно працює і на контрабандистів, і на конвертаційні центри. Працювала вона так: фабрика (через тютюнові фірми Козловського) продавала окремо сигарети і документи на них. Сигарети за готівку скуповували контрабандисти, а ось документи на них продавалися конвертаторам — які з їх допомогою здійснювали вже свої схеми. Заодно цим же конвертаційним центрам скидали надлишки готівки, і потім ці гроші, разом з плато за документи, поверталися фірмам Козловського у вигляді відмитих безготівкових грошей.





Саме на цих пов’язаних з тютюновою фабрикою конвертаційних центрах і піднявся Василь Костюк, увійшовши в число самих «іменитих» конвераторов Львівської області. А де-то за його спиною скоромно пихтів адвокат по податках Сергій Верланов. Але в цих схемах був і ще один ключовий учасник: Орест Вітик, який до 2012 року працював у Львівській обласній податковій у відділі податків з фізичних осіб, а потім раптом став заступник начальника та начальників відділу контролю підакцизних товарів – у першу чергу, сигарет. Доповнює цю картину той факт, що Орест Вітик, за інформацією ЗМІ, є… однокурсником Сергія Верланова і Василя Костюка. Як мінімум, в університеті вони всі вчилися в один час. Таким чином, тепер ми розуміємо, що об’єднує цих «трьох мушкетерів» львівської корупції!



Орест Вітик

Саме Вітик прикривав ці схеми з боку податкової (потім Міндоходів, потім ГФС, потім ДПС). Чим більшу посаду обіймав Вітик, чим більш масштабніше діяли корупціонери. Коли в 2016-му Вітика призначили заступником начальника Львівської ГФС, Козловський переписав ряд основних фірм на своїх надійних партнерів Сергія Пономарьова та Андрія Чорного, а справа була запущена ще і схема незаконного повернення ПДВ (десятки мільйонів гривень щорічно).

Володимир Цабак

Обережність була не марною: Львівську тютюнову фабрику називають один з головних виробників контрабандної продукції, що відправляється в Європу, і ці потоки різко посилилися після другого Майдану. Зрештою, в 2019 році на фабриці навіть пройшли обшуки, проведені співробітниками ГРБ і СБУ. Однак це нітрохи не вплинуло ні на що панують там злочинні схеми, ані на долю їх «крышевателя» Вітика, який незабаром був переведений на підвищення до Києва, адже головою Податкової служби України з травня 2019 року є його друг і одногрупник Сергій Верланов.

Але ряди «мушкетерів» продовжували зростати, і новим начальником Львівської ГФС (митниці) з листопада 2019 року став Володимир Цабак – ще один одногрупник Сергія Верланова!

Сергій Варіс, для SKELET-info

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…