Арнольд Шварценеггер удивил своих фанатов печальным известием

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер решил закончить свою актерскую карьеру. Как отмечает издание NewFormat, железный Арни был шокирован кассовым провалом фильма «Терминатор: Темные судьбы».

72-летний актер Арнольд Шварценеггер так расстроился провалом последнего фильма, что задумался о том, чтобы закончить свою кинематографическую карьеру. Первые два фильма фантастической саги о борьбе человека с машинами стали хитами и даже обрели статус культовых фильмов.

После этого было снято еще четыре кинокартины и по мнению критиков, каждый следующий фильм становился хуже предыдущего. Вероятно, что седьмого фильма уже не будет.

Третья, четвертая и пятая части «Терминатора» принесли студии и своему создателю Джеймсу Кэмерону доход, и были надежды на то, что и шестая часть станет успешной. Однако чуда не произошло и фильм за первый месяц проката собрал всего 250 миллионов долларов.

Терминатор: Темные судьбы — официальный трейлер

На его создание ушло около 180 миллионов долларов, еще 50 на рекламу. Половину кассовых сборов уходит кинотеатрам, вторая половина – студии. Фильм был признан убыточным.

: Новости Ю