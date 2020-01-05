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У Мексиці стався землетрус

05.01.2020

 Землетрус магнітудою 6,5 стався на території мексиканського штату Оахака поруч з узбережжям. Про це в Twitter повідомила Національна сейсмологічна служба Мексики, передає УНН.

Підземні поштовхи були зафіксовані на території штату Оахака. Епіцентр стихійного лиха залягав на глибині 10 км і знаходився за 38 км на південний схід від міста Уньон Ідальго.

Загроза виникнення цунамі не оголошувалася.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), магнітуда землетрусу становила 6,0, а осередок стихійного лиха розташовувався на глибині 100 км.

 

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