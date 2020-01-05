Топ-10 самых «горячих» принцесс мира (фото)

Эти королевские особы доказывают: очаровательные принцессы встречаются не только в сказках.

1. Принцесса Мэри, Дания

Принцесса Мэри – живое доказательство тому, что сказки становятся явью. Уроженка города Хобарт, Тасмания, в 2000 году эта элегантная 42-летняя особа работала в австралийском рекламном агентстве, когда в переполненном сиднейском пабе она буквально натолкнулась на привлекательного молодого человека по имени Фред. Лишь через полчаса друг сообщил Мэри, что Фред на самом деле – это Фредерик, кронпринц Дании.

Пара по уши влюбилась и спустя четыре года, 14 мая 2012 сыграла роскошную свадьбу в соборе Копенгагена. С тех пор Мэри полюбили в Дании, где согласно недавнему опросу 75 процентов населения уверены, что из неё выйдет отличная королева…

2. Принцесса Сириваннавари, Таиланд

Единственное, что может быть более привлекательным, чем экзотическая принцесса – это экзотическая принцесса с собственным капиталом в 35 миллиардов долларов. Внучка короля Таиланда Пхумипона Адульядета, сказочно богатая 27-летняя девушка также является известным дизайнером, чья именная линия одежды вызвала восхищение на показах в Париже и Бангкоке.

С учётом её успешности и королевского происхождения, не удивительно, что на принцессу Сириваннавари имеет виды много мужчин.

3. Принцесса Евгения, Соединённое Королевство

Существует тонкая грань между статусами королевской особы и королевской головной боли. За последнее звание ежедневно борется принцесса Евгения Йоркская. Названная новой плохой девочкой королевской семьи, в 2009 году младшая дочь принца Эндрю заставила подниматься брови и либидо по всей Британии, когда её поймали на краже бюстгальтеров, а также позволяя своей подруге приласкать себя во время поездки в Таиланд.

С этого пикантного эпизода прошли годы, но 24-летняя оторва, кажется, не успокоилась, так как СМИ продолжают пестреть заголовками о том, что принцесса курит, часто посещает стриптиз клубы и бегает голышом по территории учебного заведения.

4. Принцесса Сонам, Бутан

Принцесса Сонам – доказательство того, что мозг и красота не являются взаимоисключающими. Дочь четвёртого короля Бутана, эта сногсшибательная 33-летняя особа получила стэндфордский диплом в области международных отношений и степень магистра юриспруденции в Гарвардском университете. Если хорошо попросить, она даже может показать вам свои юридические обоснования.

5. Принцесса Александра, Люксембург

Кто хочет сыграть в теннис? Вряд ли вы найдёте парного партнёра лучше, чем принцесса Александра. Единственная дочь великого герцога Люксембурга Анри и великой герцогини Люксембурга Марии Терезы, эта привлекательная 23-летняя девушка учится в Францисканском университете Стьюбенвилля и состоит в университетской теннисной команде. Настоящая умница во всех отношениях, Александра также увлекается танцами, катанием на лыжах и водных лыжах, и плаванием.

6. Шарлен Уиттсток, Монако

В этом списке не много женщин, которые выглядят в плавательном костюме столь же впечатляюще, как Шарлен Уиттсток. Бывшая чемпионка по плаванию, на олимпиаде в Сиднее 2000 года эта сексапильная блондинка завоевала для южно-африканской команды четвёртое место.

Безупречное телосложение Уиттсток вскоре привлекло внимание принца Монако Альберта II, и у них закрутился сказочный роман, кульминацией которого стала их помолвка, состоявшаяся 23 июня 2010 года. Пышная свадьба, сыгранная 8 июля 2011 года, впечатлила весь мир.

7. Шарлотт Казираги, Монако

При взгляде на Шарлотт Казираги сразу же вспоминается её бабушка Грейс Келли. Утончённая 27-летняя Шарлотт обладает такой же красотой и элегантностью, которые более шести десятилетий назад сделали Келли знаменитой звездой Голливуда. Стоит заметить, что красота и безупречные гены – это не все достоинства Казираги.

Шарлотт также является выпускницей Сорбонны и опытной журналисткой: она была колумнисткой в передовом лондонском журнале Above. Близкая подруга Валентино и Карла Лагерфельда, сейчас Казираги четвёртая в очереди на трон Монако.

8. Принцесса Мадлен, Швеция

В конкурсе вечерних нарядов принцесса Мадлен, несомненно, заняла бы первое место.

Младшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии, эта миловидная 32-летняя блондинка известна тем, что вызывает удивлённые возгласы своими рискованно короткими юбками и глубокими декольте.

Известная в кругу близких друзей как «Лен», принцесса Мадлен наделала много шума, расторгнув помолвку с Йонасом Бергстрёмом после того, как стало известно, что он изменяет ей со студенткой колледжа.

9. Принцесса Летиция, Испания

Принцесса Летиция умеет создавать газетные заголовки. Бывшая журналистка Bloomberg и CNN+, в 2002 году эта знойная испанка освещала потопление нефтяного танкера, когда она впервые встретила Астурийского принца Филиппа. Вскоре они влюбились друг в друга и спустя два года, 22 мая 2004, сыграли свадьбу. С тех пор Летиция сменила микрофон на скипетр, так как готовилась стать первой с 1879 года королевой страны испанского происхождения.

(19 июня 2014 года, после того как король Испании Хуан Карлос I отрёкся от престола, его место занял его сын, муж Летиции принц Филипп VI. Таким образом, принцесса Летиция стала королевой-консорт Испании; прим. mixstuff.ru)

10. Зара Филлипс, Соединённое Королевство

Зара Филлипс является десятой в очереди на трон, но занимает первое место в сердцах многих. Единственная дочь принцессы Анны и Марка Филлипса, эта пышногрудая 33-летняя блондинка – опытная наездница, выигравшая золотые медали на Европейском чемпионате по конному троеборью в 2005 году и на Всемирных конных играх 2006, в связи с чем принцесса получила звание спортсмена года.

30 июля 2011 года Зара вышла замуж за регбиста Майка Тиндалла.