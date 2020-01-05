В Канаде у самолета отвалилось шасси при взлете

Жуткая авария случилась при взлете Bombardier Dash 8-300 в Монреале

Спустя всего несколько дней после аварии с авиалайнером авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто, с пассажирским самолетом дочерней компании этого перевозчика случилась другая авария.

Пассажиры сняли на видео, как 3 января во время взлета в Монреале у Bombardier Dash 8-300 авиакомпании Jazz Aviation отпало одно из шасси.

Как сообщает CBC, самолет должен был направиться в Сагеней, однако после случившегося он около часа кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо. После этого он совершил аварийную посадку.

В результате никто из 49 пассажиров и троих членов экипажа не пострадал.

“Наши опытные пилоты полностью контролировали самолет. Они обучены реагировать на подобные ситуации и отреагировали в соответствии с надлежащими процедурами”, – прокомментировали случившееся в Jazz Aviation.

Авиаперевозчик обещает проверить аварийное воздушное судно и произвести необходимый ремонт.