Оля Полякова призналась, кто её настоящий друг

Главная «суперблондинка» Украины певица Оля Полякова призналась, что из-за гастролей, концертов и съемок растеряла всех своих подруг.

По словам сексапильной артистки, единственным настоящим другом, который всегда поддержит в трудную минуту остался ее супруг, пишет Хроника.инфо.

«Я абсолютно обделена дружбой, к сожалению, потому что дружба требует сил и времени, – признается Оля Полякова в эфире «Ранку з Україною». – Мои подруги давно перестали приглашать меня на Дни рождения, крестины и свадьбы, потому что у меня никогда нет времени. Мой единственный друг – мой муж, дай Бог с ним встретиться, хоть раз в неделю».