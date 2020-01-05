Власник Розетки про Dr. Alban: Він свідомо працював на росіян. Його треба покарати, а не підтримувати

Україна намагалася майже 6 років відстоювати свою територіальну цілісність. Частиною цього була боротьба за український Крим. Про це заявив власник «Розетки» Владислав Чечоткін на своїй сторінці в «Фейсбуці», коментуючи приїзд шведського співака Dr. Alban.

«Логічно, що будь-яка країна обмежує в’їзд на свою територію для злочинців. В рамках цієї парадигми ми не пускали до себе російських пропагандистів і порушників державного кордону. Тим більше це актуально для селебріті, громадян третіх країн, які свідомо порушують кордон України, тим самим легітимізують владу росіян в Криму не тільки для самих росіян але і для світової спільноти», — розповів Чечоткін.

За його словами, такі люди як Dr. Alban «повинні нести покарання за свої вчинки, а не отримувати підтримку від президента України».

«Я вважаю, що такі як товариш Албан повинні нести покарання за свої вчинки, а не отримувати підтримку від президента України. Адже до відвідин Києва, він свідомо працював на росіян у Криму. І навіть після втручання президента, який дозволив цьому злочинцеві потрапити в Україну, він не визнає акту агресії Росії, про що він пише під фоткою з президентом Зеленським», — додав він.

Чечоткін додав, «Крим у Албана, не анексований, не окупований — а просто спірна територія. Ну типу ми ще не розібралися чий він. Поживемо — побачимо».