З-за лісових пожеж в Австралії загинули півмільярда тварин

Майже півмільярда тварин у штаті Новий Південний Уельс в Австралії загинули в результаті лісових пожеж, які почалися у вересні. Про це повідомляє видання The Straits Times.

Дослідження, проведені Крісом Дикманом з Сіднейського університету, показали, що багато хто з приблизно 480 мільйонів постраждалих ссавців, птахів і рептилій загинули в результаті пожеж чи опосередковано із-за втрати середовища існування.

«Дослідження показує, що на випалених територіях тваринам не вистачає їжі і укриттів, щоб ховатися від хижаків — лисиць і диких кішок. Це призводить до різкого скорочення популяцій», — заявив професор Кріса Дікмана.

Повідомляється, що особливо сильно з-за пожеж в Австралії постраждали коали. Інформацію підтвердив еколог Ради з охорони природи Марк Грехем, коли він виступав на державному парламентському розслідуванні щодо зменшення чисельності тварин.

«З-за швидко пересувається по кронам дерев вогню, свідками якого ми були, коали дійсно не здатні рухатися достатньо швидко, щоб піти», — сказав Дікман.

Відомо, що пожежі знищили понад 5 мільйонів гектарів лісу — площа, яка більш ніж у два рази перевищує розміри Уельсу.