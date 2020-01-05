У суді спростували звільнення з-під варти людей, причетних до вбивства сина Соболєва

Вчора Печерський суд Києва звільнив з-під варти Гелані Межиева і Павла Никифорова – членів групи чеченця Юсупа Абуєва, передбачуваного організатора замаху на бізнесмена, депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син.

Прес-служба суду виступила з заявою, в якій підкреслила, що Межиев і Никифоров, не мають відношення до даного справі про вбивство.

“Враховуючи значний суспільний резонанс, що виник за результатами розгляду судом клопотання про продовження строку тримання під вартою стосовно громадян Гелані Межиева і Павла Нікіфорова, доводимо до відома громадськості, що цим громадянам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, який не має відношення до вбивства дитини депутата Київської обласної ради Соболєва Ст. А.

За цим громадянам була застосована міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовго до подій, що мали місце в р. Києві поряд з вулицею Тарасівська”, – йдеться в повідомленні. Представники суду акцентували увагу на тому, що клопотання проти Межиева і Никифорова стосувалася фактів заволодіння чужим майном.

“Маніпуляції з приводу того, що Печерський районний суд Києва не дотримується букви Закону та здійснює дії спрямовані до виходу на свободу осіб, причетних до вбивства дитини депутата Київської обласної ради Соболєва Ст. А., мають дезинформирующую складову, яка не відображає фактичних обставин справи і є лише способом для залучення уваги”, – заявили в суді.