Керівництво збиткового ДП «Госуглепостав» не скупився на премії та позики

Незважаючи на те, що після понад 33 млн гривень прибутку в 2017 році ДП «Госуглепостав» скотилося до більш ніж 38 млн гривень збитків в 2019 році, на підприємстві не економили на преміях для колективу і керівництва, а також роздавали безвідсоткові позики. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів державного аудиту підприємства.

Головою ДП «Госуглепостав» з квітня 2016 року і по березень 2019-го був Андрій Плюнгин, підконтрольний вугільному бізнесмену Віталію Кропачеву. Поки підприємство в 208 і 2019 роках нарощувало збитки, він роздавав на підприємстві премії. За перше півріччя 2019 року звільнили 56 осіб нібито для оптимізації витрат, а на підприємстві ввели неповний робочий день. При цьому Плюнгин щомісяця підписував накази про призначення максимально можливих премій.

Частка основної заробітної плати в загальному фонді оплати праці становила в 2016-2018 роках від 32,8% до 35,9%, додаткова заробітна плата у цей період становила при цьому від 51,6% до 63,3%, а заохочувальні та компенсаційні виплати — від 3,9% до 13,2%. За перше півріччя 2019 року фонд основної заробітної плати склав 25,2%, додаткової — 51,2%, заохочувальні та компенсаційні виплати — 23,6%.

Зокрема, за 2016 рік на підприємстві виплатили 4,7 млн гривень премій, у 2017-му — 9,9 млн гривень, за 2018-й, коли на підприємстві почалися проблеми, — 14,4 млн гривень, а за перше півріччя 2019-го, коли підприємство отримало понад 38 млн гривень збитків — 4,6 млн гривень. Так, незважаючи на те, що в 2018 році підприємство провалив фінансовий план, у січні 2019 року Плюнгин підписав наказ про преміювання працівників за підсумками роботи за 2018 рік на суму 2,5 млн гривень, що спричинило за собою нарахування ЄСВ у сумі 510 тис. гривень — загальна сума витрат перевищила більш ніж у вісім разів дохід підприємства за 2018 рік. Собі Плюнгин при цьому виплатив премію майже у 100 тис. гривень.

За даними аудиту, Андрій Плюнгин взагалі не скупився на премії для себе — з 2016-го по 2019-й він виплатив собі 702,4 тис. гривень премій. Що стосується працівників, то премії теж отримували далеко не всі.