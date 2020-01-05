«Як пропустили в ефір?!» На КВН помітили протестні настрої і прапор України

У новорічному випуску КВН, на фіналі Вищої ліги 2019 року, помітили гострі жарти на соціально-політичну тематику і згадка України.

Це чимало здивувало глядачів.

Відзначається, що КВК багато років вже як проявляє лояльність до чинної влади в Росії, фільтрує неоднозначні або провокаційні жарти, а президент Володимир Путін, у свою чергу, щороку приходить подивитися шоу.

Однак, у випуску від 30 грудня помітили жарти про нагальні проблеми росіян, серед яких, зокрема, алкоголізм, проблеми з правопорядком і корупцією в системі правоохоронних органів.

А в кінці випуску ще й показали крупним планом на сцені маленьку дівчинку-ангелика з синьою та жовтою стрічкою на шиї — кольорами прапора України.

Подивитися цей момент можна у фіналі шоу, за лічені секунди до кінця. Ось як це виглядає, на скріншоті:

Дивіться повністю останній випуск КВК на відео:

«Протестні настрої нарешті добралися і до КВК», «дуже здивувалась, як деякі політичні жарти пропустили в ефір?! Ось такий КВК мені подобається!», «Хоч хтось жартує на гострі соціальні теми, респект», — серед іншого, написали в коментарях.