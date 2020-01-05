У МЗС Ірану заявили про “початок кінця” присутності США в Західній Азії

Покладено початок кінця американській присутності в Західній Азії. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

Так він прокоментував слова держсекретаря США Майкла Помпео, який опублікував в Twitter відео протестів в Іраку з підписом:

«Іракці танцюють на вулицях у підтримку свободи. Вони вдячні, що генерала Сулеймані більше немає».

«24 години того гордовитий клоун, який видавав себе за дипломата, заявивши, що народ в містах Іраку танцює.

Сьогодні сотні тисяч наших гордих іракських братів і сестер надали йому свою відповідь на власній землі.

Кінець зловісної присутності США в Західній Азії почався», – заявивши Заріф в Twiter.